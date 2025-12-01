Motiv noch unklar: 35-Jähriger bedroht Gäste in Backnanger Lokal – Waffe soll im Spiel gewesen sein

1 Möglicherweise hat der Tatverdächtige die Gäste des Lokals mit einer Schreckschusspistole bedroht (Symbolfoto). Foto: René Traut

Ein 35-Jähriger soll am frühen Montagmorgen Gäste in einer Wirtschaft in Backnang bedroht haben. Laut der Polizei war dabei möglicherweise auch eine Waffe im Spiel.











In einem Lokal in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist es am frühen Montagmorgen zu einer bedrohlichen Situation gekommen. Laut der Polizei soll dabei auch eine Waffe im Spiel gewesen sein. Ein 35-Jähriger, der in der Wirtschaft in der Schillerstraße gespielt hatte, soll gegen 3.55 Uhr Gäste in der Kneipe bedroht haben. Dabei habe er auch eine Waffe bei sich gehabt, schreibt die Polizei. Die Beamten einer Streifenwagenbesatzung hätten den 35-Jährigen vor Ort angetroffen und in seinem Auto eine Schreckschusspistole sichergestellt.