Moskau: Russische Polizei erschießt Entführer nach Doppelmord

In Moskaus Elitesiedlung Rubljowka erschoss die Polizei einen Verdächtigen. Er war wohl einer von Putins Kämpfern in der Ukraine.
Bei der versuchten Festnahme zweier Geiselnehmer in Moskau hat die Polizei am Dienstagabend einen Verdächtigen erschossen. Der zweite mutmaßliche Täter habe inzwischen ein Geständnis abgelegt, teilte das russische Ermittlungskomitee nun mit. Zuvor hatte eine tagelange Suche nach Opfern und Tätern Russland in Atem gehalten. Zuletzt hatten sich Männer im Moskauer Luxusvorort Rubljowka versteckt.