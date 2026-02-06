1 Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Foto: Alexander Nemenov/POOL AFP/dpa

In Moskau wurde ein hochrangiger russischer Armeevertreter angeschossen. Russlands Außenminister Lawrow macht die Ukraine verantwortlich.











Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Ukraine für die Schüsse auf einen hochrangigen russischen Armeevertreter in Moskau verantwortlich gemacht. „Dieser Terroranschlag bestätigt einmal mehr die Ausrichtung des Regimes von (Präsident Wolodymyr) Selenskyj auf ständige Provokationen, die darauf abzielen, den Verhandlungsprozess zum Scheitern zu bringen“, sagte Lawrow am Freitag im russischen Fernsehen mit Blick auf die Verhandlungen zu einem Ende der Kämpfe in der Ukraine. Der General war zuvor in Moskau niedergeschossen und ins Krankenhaus eingeliefert worden.