In Dagestan festgenommene Verdächtige in Anschlag verwickelt

1 Wladimir Putin, Präsident von Russland, leitet eine Sitzung, in der Maßnahmen in Reaktion auf die Terroranschläge in der Crocus City Hall besprochen werden (Archivfoto). Foto: dpa/Mikhail Metzel

Vier Menschen, die wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen wurden, haben nach Angaben des russischen Geheimdienstes FSB Geld und Waffen für den tödlichen Anschlag auf die Crocus City Hall in einem Vorort von Moskau geliefert.











Vier Menschen, die am Sonntag in der Kaukasusrepublik Dagestan wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden sind, haben laut dem russischen Geheimdienst FSB Geld und Waffen für den tödlichen Anschlag auf die Crocus City Hall in einem Vorort von Moskau geliefert. Der FSB teilte am Montag mit, er habe am Vortag vier Menschen in der Region Dagestan festgenommen, „die direkt verwickelt waren in die Finanzierung und die Lieferung terroristischer Hilfsmittel an die Täter der Terrortat vom 22. März in der Crocus City Hall in Moskau“.