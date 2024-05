1 Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beschäftigt sich aktuell mit dem Moschee-Streit auf den Fildern. Foto: dpa/Uli Deck

Läuft das Verfassungsbeschwerdeverfahren doch weiter? Der muslimische Verein VKBI soll die Beschwerde entgegen seinen Rates und auf Druck des Dachverbandes VIKZ zurückgezogen haben, erklärt Anwalt Michael Quaas.











Der muslimische Verein für Kultur, Bildung und Integration (VKBI) hat unserer Zeitung kürzlich erklärt, nach dem Wechsel an der Verwaltungsspitze von Leinfelden-Echterdingen auf einen echten Neuanfang setzen zu wollen. VKBI-Chef Muhammet Güçlü sehe eine große Chance darin, mit dem neuen Oberbürgermeister Otto Ruppaner in der Frage um den Weiterbau der Moschee auf den Fildern „frisch zu starten, vernünftig zu reden und dabei eine gute Lösung für beide Parteien zu finden“, hatte er gesagt. In diese Gespräche wolle er ohne gerichtliche Streitigkeiten gehen. Der Verein habe deshalb beim Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe den Antrag gestellt, die Verfassungsbeschwerde zurückzunehmen.