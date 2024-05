1 Aktuell ruht die Moschee-Baustelle im Gewerbegebiet von Oberaichen. Foto: Natalie Kanter/Natalie Kanter

Der muslimische Verein VKBI will weitere gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden. VKBI-Chef Muhammet Güçlü hofft, mit dem neuen OB Otto Ruppaner eine Lösung für den Weiterbau des Moscheeprojekts in Oberaichen zu finden. Darum geht es.











In Sachen Moscheestreit auf den Fildern gibt es eine interessante Wende: Der muslimische Verein für Kultur, Bildung und Integration (VKBI) setzt nach dem Wechsel an der Verwaltungsspitze von Leinfelden-Echterdingen auf einen echten Neuanfang. VKBI-Chef Muhammet Güçlü sieht eine große Chance darin, mit dem neuen Oberbürgermeister Otto Ruppaner „frisch zu starten, vernünftig zu reden und dabei eine gute Lösung für beide Parteien zu finden“, wie er unserer Zeitung sagt. In diese Gespräche will der Vereinschef ohne gerichtliche Streitigkeiten gehen. „Wir wollen uns einigen und nicht weiter streiten – das ist die Botschaft“, sagt Güçlü.