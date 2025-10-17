Moschee auf den Fildern: Rathauschef wehrt sich vor Gericht gegen „rufschädigende Äußerungen“

Otto Ruppaner, OB von Leinfelden-Echterdingen, möchte eine einstweilige Verfügung gegen Anwalt Michael Quaas erreichen. Das Urteil wird Ende Oktober erwartet.
Voraussichtlich am 31. Oktober wird ein Urteil am Stuttgarter Landgericht verkündet, das zumindest indirekt mit dem Moscheestreit in Leinfelden-Echterdingen zu tun hat. Oberbürgermeister Otto Ruppaner möchte eine einstweilige Verfügung gegen den Stuttgarter Anwalt Michael Quaas erreichen. Das Ziel dieses Verfahrens: Eine weitere Verbreitung von Äußerungen, „die nach unserer Auffassung nicht nur falsch, sondern auch rechtswidrig und rufschädigend sind“ zu unterbinden, wie Ruppaner sagt.