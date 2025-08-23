Abriss oder Leerstand beenden? Beim unfertigen Moscheeneubau in Leinfelden-Echterdingen gehen die Meinungen der Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats auseinander.
Dass auch die Gemeinderatsmitglieder Leinfelden-Echterdingens das Thema Moschee lieber früher als später abhaken würden, ist ihnen dann doch deutlich anzumerken. Viele tiefe Seufzer sind zu hören, spricht man die Fraktionsvorsitzenden auf die aktuelle Situation an. Denn um das Schicksal der neuen, aber nicht fertig gebauten Moschee in Oberaichen wird schon lange gerungen, und noch ist kein Ende in Sicht.