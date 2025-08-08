Morning Shed: Der Schönheitsschlaf ist nicht mehr genug

Der "Morning Shed"-Trend auf TikTok verspricht Schönheit über Nacht. Die Beauty-Routine ist allerdings teuer, nervig, aufwendig - und zeigt, dass Frau nun nicht mal mehr im Schlaf ihre Ruhe hat.
Die Zeiten, in denen die Abendtoilette darin bestand, sich die Zähne zu putzen und das Gesicht einzucremen sind lange vorbei. Auch die Zeiten, in denen das Ritual zu einer Skincare-Routine mit mehreren Lagen Cremes und Seren anwuchs, waren gestern. Heutzutage geht man zusätzlich mit Lockenwickler, Seidenhaube, Gesichtsmaske, Kinnriemen und Klebestreifen über den Mund ins Bett. Geschlafen wird auf dem Rücken, damit alles an Ort und Stelle bleibt. Und am Morgen folgt das große "Shedding" - das Ablegen aller nächtlichen Beauty-Hilfsmittel, gerne auch vor laufender Kamera.