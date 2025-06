Moritz Volz: TV-Experte wird Assistenz-Trainer in Hoffenheim

TV-Experte Moritz Volz wird neuer Assistenztrainer von Chefcoach Christian Ilzer beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der frühere Jugend-Nationalspieler ersetzt den bisherigen Co-Trainer Benjamin Hübner, der bei der Nationalmannschaft Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird. Zuletzt war Volz als Co-Trainer bei den Fußballerinnen des FC Bayern tätig, zuvor arbeitete er in dieser Rolle auch für Galatasaray Istanbul und RB Leipzig.

„Ich konnte in den vergangenen Jahren sehr wertvolle und diverse Erfahrungen als Co-Trainer sammeln, die ich von Beginn an voll mit einbringen werde“, wurde Volz in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Die TSG ist ein sehr innovativer Verein mit herausragenden Bedingungen. Ich bin voller Vorfreude, mit dem Trainerteam und der Mannschaft loszulegen.“

Lesen Sie auch

Hoffenheim bekommt auch einen neuen Torwarttrainer

In seiner Profi-Karriere absolvierte Volz 125 Partien in der Premier League für den FC Fulham, ehe er zum Ende seiner Karriere von 2010 bis 2012 für den FC St. Pauli und anschließend den TSV 1860 München auflief. Für DAZN und das ZDF stand der 33-malige Junioren-Nationalspieler in der Vergangenheit zudem als Experte vor der Kamera.

Nationalkeeper Oliver Baumann wird in der neuen Saison von Marjan Petkovic in Schwung gehalten. Der Ex-Torhüter der Hoffenheimer (2002 bis 2004) ersetzt Alexander Stolz, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte. „Bei der TSG-Akademie habe ich meine ersten Schritte als Torwarttrainer gemacht. Umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und ohne große Eingewöhnungszeit direkt loszulegen“, sagte Petkovic.