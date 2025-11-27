Obwohl er relativ spät seinen Durchbruch feierte, ist Morgan Freeman (88) dennoch seit über 40 Jahren eine Instanz in Hollywood und auf den internationalen Leinwänden. Auch mit inzwischen knapp 90 Jahren wird er regelmäßig für neue Rollen gebucht, erst vor zwei Wochen kam sein neuer Film "Die Unfassbaren 3" in die deutschen Kinos. Bei einem anderen Aspekt im Leben des Oscarpreisträgers herrscht hingegen schon 15 Jahre lang Stille: Seit 2010 seine zweite Ehe mit der Kostümbildnerin Myrna Colley-Lee (84) geschieden wurde, führte Freeman zumindest öffentlich keine Beziehung mehr.

Im Gespräch mit dem "Zeit Magazin" kam der Hollywood-Altstar auf das Thema zu sprechen und zeigte sich auf mit seinen 88 Jahren optimistisch in Sachen Liebe und befand: "Es ist gut, für die Liebe offen zu sein." Zwar sei im Laufe seines langen Lebens die Erkenntnis gereift, dass es sich dabei zuweilen um ein "flüchtiges" Gefühl handeln kann. Auch im hohen Alter wisse die Liebe aber auch immer wieder zu überraschen, denn: "Manchmal spielt dir das Schicksal eine Karte zu, mit der du nicht gerechnet hast."

Zwei lange Ehen und zwei neue Hauptrollen

Zumindest mit Blick auf seine beiden Ehen fiel die Liebe bei Morgan Freeman nicht flüchtig aus. Die erste mit Jeanette Adair Bradshaw hielt von 1967 bis 1979. Fünf Jahre später schritt er mit Colley-Lee vor den Traualtar, 26 Jahre waren sie Mann und Frau.

Ungebrochen ist derweil Freemans Liebe für das Kino. Auch in den kommenden Jahren wird man ihn, so die Gesundheit es zulässt, weiterhin auf der Leinwand sehen. Sein laut Branchenseite "IMDb" nächstes Projekt namens "Hate To See You Go" hat regelrecht autobiografische Züge. Darin spielt er der Inhaltsangabe zufolge einen Blues-Musiker aus Chicago, "der sich weigert, in den Ruhestand zu gehen und trotzig mit seiner Band auf Tournee geht, um ein letztes Mal die einzige Möglichkeit zu nutzen, das zu tun, was ihnen allen das Gefühl gibt, wirklich lebendig zu sein: Blues spielen."

Noch eine weitere Hauptrolle steht demnach an. Wie "Hate To See You Go" befindet sich auch ein Projekt mit dem Titel "The Little Bedroom" derzeit in der Vorproduktion. Freeman verkörpert darin einen Mann, der sich nach einem schweren Sturz in einer Einrichtung erholt und darum kämpft, seine Autonomie nicht zu verlieren.