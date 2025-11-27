Der nimmermüde Hollywoodstar Morgan Freeman hat in einem Interview verraten, auch mit 88 Jahren "für die Liebe offen zu sein".
Obwohl er relativ spät seinen Durchbruch feierte, ist Morgan Freeman (88) dennoch seit über 40 Jahren eine Instanz in Hollywood und auf den internationalen Leinwänden. Auch mit inzwischen knapp 90 Jahren wird er regelmäßig für neue Rollen gebucht, erst vor zwei Wochen kam sein neuer Film "Die Unfassbaren 3" in die deutschen Kinos. Bei einem anderen Aspekt im Leben des Oscarpreisträgers herrscht hingegen schon 15 Jahre lang Stille: Seit 2010 seine zweite Ehe mit der Kostümbildnerin Myrna Colley-Lee (84) geschieden wurde, führte Freeman zumindest öffentlich keine Beziehung mehr.