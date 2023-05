1 Der 25-jährige Fahrer erfasste die Frau und das Kind auf dem Gehweg. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Das Motiv des Mannes, der in Altbach im Kreis Esslingen wohl mit Vorsatz eine Frau und ihr Kind angefahren hat, bleibt weiter im Dunkeln. Die Mutter ist inzwischen außer Lebensgefahr.









Altbach - Die Unglücksstelle liegt ruhig und friedlich da an diesem Freitagnachmittag. Nur die Markierungen auf dem Boden und die Schäden am Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zeugen noch von dem, was hier am Montag geschehen ist. Ein Passant sagt: „Ich bin hier aufgewachsen, kenne den Schulhof nebenan auch von Veranstaltungen. Es kam sehr unerwartet.“