1 Ein 60-Jähriger soll nach der Trennung von seiner Freundin Gas in einem Reihenhaus in Königsbach-Stein ausströmen lassen haben. Der Mann sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft (Symbolfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Nach einer Trennung drohte ein Haus in Pforzheim zur Explosionsfalle zu werden. Wie ein Mann beinahe eine Gasexplosion auslöste.











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Ein 60-Jähriger soll nach der Trennung von seiner Freundin Teile der Gasleitung im gemeinsamen Reihenhaus in Königsbach-Stein demontiert und mehrere Propangasflaschen geöffnet haben. Über Stunden strömte am Montag Gas in das Haus im Enzkreis, wie ein Polizeisprecher sagte. Bereits eine kleine Zündquelle hätte genügt, um eine Explosion mit erheblichen Schäden am Haus und den Nachbargebäuden auszulösen. Der Mann sitzt inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.