Ein Brand in der Robert-Mayer-Straße erweist sich als Mordfall.

Ein Mann tötet eine betagte Frau in ihrer Wohnung im Stuttgarter Norden und legt am Tatort Feuer. 15 Monate später wird er vom Landgericht Stuttgart verurteilt – sein Motiv bleibt unklar.









Sie konnte ihren Haushalt noch weitgehend selbst führen, mit den Einschränkungen des Alters, ein häuslicher Pflegedienst kam täglich vorbei. Sonstige Fremde mussten draußen bleiben. Oder zumindest klingeln. Und doch, acht Tage vor ihrem 90. Geburtstag, kam ein Mörder in ihre Wohnung im Stuttgarter Norden. Am Dienstag hat das Landgericht einen heute 36-jährigen Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Doch warum Gerda M. am 4. Januar 2022 sterben musste, bleibt ungeklärt.