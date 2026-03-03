Mordurteil hätte Folgen: Rasern von Ludwigsburg droht die Abschiebung

Im Raserprozess haben alle drei Angeklagten aus Ludwigsburg eine türkische Staatsangehörigkeit. Dürfen die Männer im Falle einer Verurteilung in Deutschland bleiben?
Kann ein Mordurteil nicht nur Gefängnis, sondern auch das Ende des Bleiberechts hier in Deutschland bedeuten? Diese Frage steht unausgesprochen über dem Prozess gegen drei mutmaßliche Raser mit türkischer Staatsangehörigkeit aus Ludwigsburg. Der Hauptangeklagte G. (32) hat wie sein Cousin K. (25) eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, sein Bruder I. (35) eine befristete. Alle drei haben bereits eingeräumt, am tödlichen Autorennen beteiligt gewesen zu sein.