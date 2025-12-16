Mordtat in Hollywood: US-Regisseur Rob Reiner und Ehefrau ermordet - Sohn in Haft

Rob Reiner holte die größten Stars vor die Kamera. Der gewaltsame Tod des «Harry und Sally»-Regisseurs und seiner Frau Michele schockt nicht nur die Filmwelt. Ihr Sohn ist unter Mordverdacht in Haft.
Los Angeles - Nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele ist ihr gemeinsamer Sohn Nick Reiner als Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 32-Jährige sei den Ermittlungen zufolge für den Tod des Paares verantwortlich, hieß es in einer Mitteilung der Polizei in Los Angeles. Er sei am Sonntagabend festgenommen worden, knapp sechs Stunden nachdem die Polizei das ermordete Paar in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte.