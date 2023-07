1 Bei dem Messerangriff in Illerkirchberg war eine 14-Jährige getötet worden. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der tödliche Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit. Mehr als ein halbes Jahr nach der Tat könnte nun das Urteil ergehen.









Im Mordprozess um den Messerangriff von Illerkirchberg mit einer getöteten 14-Jährigen ist am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil geplant. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung hatten in der vergangenen Woche eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung gefordert. Staatsanwaltschaft und Nebenklage beantragten darüber hinaus die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit ist in der Regel eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.