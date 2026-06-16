Mordprozess: Mordfall Fabian – Angeklagte war laut Zeugen bei der Leiche

1 Die Angeklagte schweigt bislang vor Gericht zu den Vorwürfen. (Archivbild) Foto: A7120 Bernd Wüstneck/dpa

Im Fall Fabian war die Angeklagte zweimal am Fundort, bevor sie sich bei der Polizei meldete. So schildern es Zeugen. Der Polizei sagte sie, sie habe den Leichnam zufällig gefunden.











Link kopiert



Rostock - Die wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian angeklagte Frau ist auch nach der Schilderung eines zweiten Zeugen schon einen Tag vor dem offiziellen Fund der Kinderleiche am Fundort gewesen. Sie habe ihn am 13. Oktober 2025 abends angerufen und ihn gebeten, mit ihr zum Tümpel bei Klein Upahl zu fahren. Sie seien dann dorthin gefahren. "Dann habe ich den Jungen da halt liegen sehen", sagte der Zeuge am zwölften Verhandlungstag vor dem Landgericht Rostock.