Unter Tränen schleudert die Mutter des Opfers im Zuschauerraum dem in Handschellen hereingeführten Angeklagten mit letzter Kraft und brüchiger Stimme ein „Mörder“ entgegen, dann versagt ihr Kreislauf. Justizbeamte eilen herbei und helfen der Frau in dem mit rund 200 Personen voll besetzten Zuschauerraum wieder auf die Beine. Hochemotional hat am Donnerstag in Saal 1 des Landgerichts der Prozess begonnen, in dem ein Urteil zum einzigen Stuttgarter Tötungsdelikt des vergangenen Jahres gesprochen werden muss. Vier Männern Anfang 20 wird gemeinschaftlich begangener Mord sowie schwere Körperverletzung vorgeworfen. Eine junge Frau, die sich als Einzige nicht in Untersuchungshaft befindet, ist wegen Beihilfe angeklagt.