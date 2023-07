1 Am Landgericht Stuttgart hat am Montag der Prozess um den Fall Tabitha E. begonnen. Die junge Frau war im Juli fünf Tage lang vermisst, ehe sie tot am Ufer der Enz gefunden wurde. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Tod der 17-Jährigen aus Asperg hatte im Sommer großes Entsetzen ausgelöst. Nun hat in Stuttgart der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder begonnen. Der 35-Jährige schweigt. Etwas war am ersten Verhandlungstag dennoch über ihn zu erfahren.









Als Naim A. in den Gerichtssaal geführt wird, geht ein Raunen durchs Publikum. Dass viele Zuschauer emotional angefasst sind, ist in Saal 1 des Stuttgarter Landgerichts in ihren Gesichtern zu lesen. Der Angeklagte hingegen, Jeans, schwarzes Polohemd, unter den kleinen Augen große Ringe, wirkt zwar leicht nervös, aber auch irgendwie abwesend. Nur dreimal erwidert der 35-Jährige, der sich seit Montag vor Gericht verantworten muss, kurz etwas. Es geht um Angaben zu seiner Person. Anschließend schweigt er. Stoisch blickt er den Vormittag über die meiste Zeit in Richtung Richterbank, hört zu. Richtig anwesend scheint er dennoch nicht. Auch nicht, als die Anklage verlesen wird. Sie lautet: Mord.