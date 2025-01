Mordprozess am Landgericht Stuttgart: Messerattacke auf Reisenden im Schlaf

Mordprozess am Landgericht Stuttgart

1 Im Obergeschoss des Warteraums am Hauptbahnhof geschah die blutige Tat. Foto: dpa/Helena Dolderer

Im Hauptbahnhof wird ein Mann niedergestochen, eine Frau wird schwer verletzt: Unter anderem wegen versuchten Mordes steht deswegen nun ein 26-Jähriger vor Gericht. Er blickt auf eine langjährige Drogenkarriere zurück.











Den Zug verpasst, am Hauptbahnhof gestrandet, im Warteraum weggedöst – und mitten in der Nacht von einem Wildfremden mit einem Messer im Schlaf attackiert: Diesen Albtraum hat ein damals 69-Jähriger Mann im vergangenen Sommer in Stuttgart erlebt. Der Täter muss sich nun vor Gericht verantworten. Er räumt den Angriff ein und gibt eine Erklärung für sein Tun.