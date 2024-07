Mordprozess am Landgericht Stuttgart: Mann soll aus Angst um seine Autos zur Schrotflinte gegriffen haben

1 Der Angeklagte beim Prozessauftakt im Landgericht Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein 42-jähriger Angeklagter soll im Dezember 2023 in Stuttgart-Rot einen Nachbarn erschossen haben. Im Gerichtssaal zeigt er Reue.











„Ich kann mir nicht erklären, wie ich das machen konnte“, sagte ein 42-jähriger Angeklagter in Saal 6 des Landgerichts Stuttgart am Donnerstagvormittag. Dem Mann wird vorgeworfen, seinen 45 Jahre alten Nachbarn am Abend des 13. Dezember 2023 in Stuttgart-Rot mit einer abgesägten Schrotflinte aus kurzer Distanz erschossen zu haben. Das Opfer verstarb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch am Tatort – vor den Augen seiner Mutter.