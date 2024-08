Mordprozess am Landgericht Stuttgart: Angeklagter soll Briefe an Putin und Söder geschrieben haben

1 Der 43-Jährige ist offenbar an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein 43 Jahre alter Mann soll im Dezember 2023 in Stuttgart-Rot einen Nachbarn mit einer Schrotflinte erschossen haben. Sein Verteidiger plädiert auf Totschlag, außerdem geht er von einer erheblich eingeschränkten Schuldfähigkeit seines Mandanten aus.











Link kopiert



Am vorletzten Verhandlungstag hatte in Saal 6 des Landgerichts Stuttgart wohl niemand mehr Zweifel daran, dass der Angeklagte, ein 43 Jahre alter Mann, am Abend des 13. Dezember 2023 in Stuttgart-Rot mit einer abgesägten Schrotflinte seinen 45-jährigen Nachbarn erschossen hat. Zum einen hat die Mutter des Opfers das Tötungsdelikt bezeugen können, schließlich starb ihr Sohn vor ihren Augen. Zum anderen hat der 43-Jährige die Tat gestanden. Auch in seinen Schlussworten räumte er sie ein und entschuldigte sich einmal mehr. „Ich war nicht ich selbst, aber ich hatte keine Mordabsichten“, sagte er am Donnerstagvormittag.