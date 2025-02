Mordprozess am Landgericht Karlsruhe

1 Rechtsanwalt Arne Bodenstein (M) steht im Landgericht neben seiner Mandantin. Die Frau ist des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt. Foto: dpa/Björn Strasser

Eine Frau soll ihren Ehemann heimtückisch ermordet haben. So lautet zumindest die Anklage des Staatsanwaltes. Die Frau selbst hat eine andere Sicht auf die Tat.











Eine Frau hat in einem Mordprozess am Landgericht Karlsruhe gestanden, mit einem Hammer auf ihren Ehemann eingeschlagen zu haben. Sie berief sich aber auf Notwehr, der 74-Jährige habe sie zuvor durch das Haus in Kronau (Landkreis Karlsruhe) verfolgt, sagte sie vor Gericht aus.