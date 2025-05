Zwölfjähriger verletzt: Was wir wissen und was nicht

1 Die Polizei sucht in Berlin-Spandau nach einem 13-Jährigen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Ein 12-Jähriger wird von einem 13-Jährigen in einer Schule in Berlin-Spandau angegriffen. Der Verletzte kommt in ein Krankenhaus. Was wissen wir?











Berlin - In einer Grundschule in Berlin-Spandau wird ein 12-Jähriger verletzt - laut Polizei von einem 13-Jährigen mit einer Stichwaffe am Oberkörper. Der Verdächtige flüchtet daraufhin. Der Verletzte kommt in eine Klinik.