Die 17-jährige Tabitha aus Asperg, die seit Dienstag vermisst wurde, ist im Kreis Ludwigsburg tot aufgefunden worden. Im Wohnort des Teenagers herrscht Bestürzung. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger sitzt in U-Haft.









Im Fall der vermissten Tabitha E. aus der Stadt Asperg besteht traurige Gewissheit: Die 17-jährige Jugendliche, die seit dem vergangenen Dienstag vermisst wurde, ist am Sonntagmittag tot aufgefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montag mit. „Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler davon aus, dass Tabitha E. Opfer eines Tötungsdelikts wurde“, heißt es in der Mitteilung.