Mordfall in Stuttgart Tatverdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

09. Mai 2018 - 17:34 Uhr

Der 27-jährige Sohn, der in Stuttgart Riedenberg seinen Vater ermordet haben soll, wird in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Motive der Tat sind weiterhin unklar.





Stuttgart - Nach dem Fund einer Leiche in einem Stuttgarter Wohnhaus ist der 27-jährige Sohn des Toten in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das habe ein Haftrichter am Mittwoch angeordnet, sagte ein Polizeisprecher in Stuttgart. Der Mann steht im Verdacht, seinen 60 Jahre alten Vater getötet zu haben. Das Motiv und die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, hieß es.

Der Mann war am Dienstag von einem Spezialeinsatzkommando in einer Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Riedenberg festgenommen worden. Zuvor soll der 27-Jährige selbst die Polizei gerufen haben.