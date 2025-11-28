Mordfall in Sindelfingen: Bekannte im Wald getötet – 46-Jähriger nach Monaten angeklagt

Eine Frau wird Ende Februar in Sindelfingen ermordet. Drei Monate später entdeckt ein Waldarbeiter ihre Leiche – nun wurde Anklage gegen einen 46-jährigen Mann erhoben.
Im Mai 2025 war in einem Waldgebiet bei Sindelfingen eine Frauenleiche entdeckt worden. Nach monatelangen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart jetzt Mordanklage gegen einen 46-Jährigen erhoben. Der Mann soll bereits Ende Februar sein 38-jähriges Opfer in Sindelfingen von einem E-Scooter gezogen und getötet haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft laut Meldung der Deutschen Presseagentur (DPA).