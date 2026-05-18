Auf offener Straße in New York soll Luigi Mangione den Chef eines Krankenversicherers erschossen haben. Dafür steht er vor Gericht. Was ein Richter nun zur Beweissituation entschieden hat.
New York - Mehr als ein Jahr nach der Tötung des Vorstandschefs eines Krankenversicherers in New York hat ein Richter einige Beweisstücke für das Verfahren ausgeschlossen - andere aber zugelassen. Eine Schusswaffe und ein Notizbuch, die im Rucksack des angeklagten Luigi Mangione gefunden wurden, seien als Beweismittel zulässig, urteilte Richter Gregory Carro in New York.