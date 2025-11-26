Morden im Norden: Cold Case für Lübecker Kommissare

Die Lübecker Mordkommission kehrt ins Hauptabendprogramm zurück. In "Weil du böse bist" ermitteln Sven Martinek und Ingo Naujoks in einem Cold Case, der alle Beteiligten emotional an ihre Grenzen führt. Der "Morden im Norden"-Spielfilm läuft Anfang Januar im Ersten.
Nach dem großen Publikumserfolg von "Am Abgrund" im Jahr 2024 dürfen sich Fans der beliebten Vorabendkrimireihe "Morden im Norden" auf Nachschub freuen: Am 5. Januar 2026 zeigt das Erste um 20:15 Uhr den neuen Spielfilm "Morden im Norden - Weil du böse bist". Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits ab dem 31. Dezember in der ARD Mediathek einschalten.