In St. Johann halten sie zu ihrem bedrohten Bürgermeister

1 Bürgermeister Florian Bauer hat wegen des Drohbriefes Strafantrag bei der Polizei gestellt. Foto: Gemeinde St. Joha/nn

Florian Bauer, der Bürgermeister von St. Johann, erhält einen anonymen Brief voller Morddrohungen. „Wenn du Glück hast, wirst du am nächsten Straßenmast aufgehängt“, ist darin zu lesen. Er geht damit in die Offensive.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











St. Johann - Es sollten alle wissen, hat sich Florian Bauer überlegt. „Wo Leib und Leben bedroht werden, ist eine Grenze überschritten“, sagt der Bürgermeister von St. Johann, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Reutlingen mit einer Homepage auf Schwäbisch. Der 47-Jährige sitzt in seinem Rathausbüro und hält die Kopie eines Drohbriefes in seinen Händen, der überschrieben ist mit dem Wort „Schuldig“ in Großbuchstaben, darunter die Anrede „Du schwuler Sack“.