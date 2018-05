Morddezernat Stuttgart ermittelt Frau wirft eigenes Kind auf die Straße

Von red 05. Mai 2018 - 13:45 Uhr

Der Ort des Geschehens: Die Unterländer Straße in Zuffenhausen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

In Stuttgart-Zuffenhausen wirft eine 32-jährige Frau ihr eigenes Kind auf die Straße. Das Mädchen wird dabei schwer am Kopf verletzt.

Stuttgart - Eine 32-Jährige hat am Freitagabend ihr eigenes, zwei Jahre altes Kind in der Unterländer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen schwer verletzt. Gegen 19.25 Uhr habe sie das Mädchen vor einem Lebensmittelgeschäft in die Höhe gehalten und es dann auf die Fahrbahn geworfen, so die Polizei. Durch den Aufprall erlitt das Kind schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Frau wurde durch Polizeibeamte noch am Tatort festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Die 32-jährige Tatverdächtige wird an diesem Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Das Dezernat für Tötungsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 / 8990 57 78 um Zeugenhinweise.