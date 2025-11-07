Im "Tatort: Mike & Nisha" eskaliert ein Familienstreit zu einem Drama um Schuld und die Unmöglichkeit, einen fatalen Fehler ungeschehen zu machen. Lohnt sich das Einschalten bei Lena Odenthal und Johanna Stern in Ludwigshafen?
Im "Tatort: Mike & Nisha" (9. November, 20:15 Uhr, das Erste) ermitteln die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 64) und Johanna Stern (Lisa Bitter, geb. 1984) ohne eine Leiche, allein aufgrund von Indizien gegen ein junges Paar. Doch die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen mehr.