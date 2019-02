Mord in Villingen-Schwenningen

1 Der Mann liegt tot und mit Schussverletzungen auf einem Waldparkplatz bei Villingen-Schwenningen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein junger Mann wird auf einem Waldparkplatz getötet. Der mutmaßliche Täter flüchtet zunächst. Noch während die Polizei nach ihm sucht, kehrt er an den Tatort zurück. Beamte nehmen ihn fest – doch noch sind viele Fragen offen.

Villingen-Schwenningen - Ein 23 Jahre alter Mann ist auf einem Waldparkplatz bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) getötet worden. Er wurde mit Schussverletzungen leblos aufgefunden, wie ein Polizeisprecher am Samstag in Tuttlingen sagte.

Ein 22 Jahre alter Mann steht demnach unter dringendem Tatverdacht. Noch während die Beamten Spuren sicherten und bereits nach ihm fahndeten, kam der 22-Jährige zum Parkplatz zurück. „Er ließ sich widerstandslos festnehmen“, sagte der Polizeisprecher.

Täter flüchtete zunächst

Eine Begleiterin des Opfers hatte die Gewalttat am Freitagabend auf dem Parkplatz in einem Waldstück zwischen Villingen und Pfaffenweiler beobachtet und die Polizei alarmiert. Sie blieb unverletzt. Als die Beamten eintrafen, war der junge Mann jedoch bereits tot. Ersten Ermittlungen zufolge soll er mit einer Schusswaffe getötet worden sein. Weil der Angreifer nach der Tat zunächst geflüchtet war, suchte die Polizei die Umgebung des Parkplatzes ab.

Polizei und Staatsanwaltschaft setzten eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe ein, um die Hintergründe des Tötungsdelikts zu klären. Ob eine Waffe sichergestellt wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch blieb zunächst unklar, in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen. Am Samstag wollten die Beamten am Tatort weitere Spuren sichern und Zeugen befragen. Auch eine gerichtsmedizinische Untersuchung sollte eingeleitet werden.