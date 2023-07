Bluttat in Stuttgart

Spurensicherung am Tatort: Kriminaltechniker sichern Spuren der Bluttat in der Fasanenhofstraße.

Grausame Szenen erschüttern den Stadtteil Fasanenhof: Ein Mann wird auf der Straße vor einem Wohnblock mit einem Langmesser niedergestochen. Zeugen müssen die Bluttat hilflos mitansehen.









Stuttgart - Für das Opfer kommt jede Hilfe zu spät. Der Mann liegt mitten auf der Fahrbahn, und ein 42-jähriger Anwohner eines Wohnhausblocks im Fasanenhof, der eigentlich noch in die Auseinandersetzung eingreifen wollte, sagt beim Anblick des Opfers: „Da ist nichts mehr zu machen gewesen.“ Im Stadtteil Fasanenhof, in der Fasanenhofstraße nahe der B 27, herrscht blankes Entsetzen. Ein zunächst unbekannter Täter hat das Opfer am Mittwoch gegen 18.15 Uhr mit einem Langmesser, wohl eine Machete oder ein Schwert, niedergestreckt. Der Mann, ein 36-Jähriger, der im Quartier gewohnt haben soll, verblutet noch auf der Straße.