Am Landgericht werden vier junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Bei der Schlägerei kam der 22-jährige Azad A. ums Leben. Doch für den Mord soll keiner der Verurteilten verantwortlich sein.









Am Landgericht steht an diesem Mittwoch ein Termin an, bei dem die Emotionen hochkochen: Weil das im Voraus zu erwarten war, gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Es ist der letzte Tag im Verfahren gegen vier junge Männer und eine Frau. Geklärt werden sollte in dem Verfahren, wer Schuld hat am Tod des 22-jährigen Azad A., der Anfang Oktober 2021 bei einer Schlägerei in Feuerbach tödlich verletzt wurde. Er starb durch einen Messerstich ins Herz. Die vier Männer sollen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Die junge Frau soll sie an dem Abend gefahren haben, ihr wird Beihilfe vorgeworfen. Offenbar, so die abschließende Betrachtung der Kammer, war das Opfer in einen Hinterhalt für eine Abreibung gelockt worden. Aber nicht mit der Absicht, den jungen Mann zu töten. Auch von Heimtücke ging die Kammer nicht aus. Denn das Opfer sei gewarnt gewesen, habe mit Attacken gerechnet.