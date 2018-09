Mord in Neuhausen Opfer wird obduziert

Von Ulrich Stolte 05. September 2018 - 11:37 Uhr

Nachbarn legen Blumen an den Balkon der ermordeten 84-Jährigen Frau in Neuhausen. Foto: SDMG

Gerade versucht die Gerichtsmedizin herauszufinden, wann und wie die 84-jährige Seniorin zu Tode gekommen ist, die am Dienstag ermordet in Neuhausen aufgefunden wurde.

Neuhausen - Die Polizei arbeitet weiter mit Nachdruck an dem Mordfall in Neuhausen. Zur Zeit würden weiterhin Zeugen befragt und die Spurensicherung der Kriminalpolizei arbeite an dem Fall, berichtet der Polizeipressesprecher Frank Natterer vom Präsidium Reutlingen. Wichtige neue Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion des Opfers, einer 84-jährigen pflegebedürftigen Frau, die am Montagabend oder Dienstag früh ermordet in ihrer Wohnung in der Neuhausener Lindenstraße aufgefunden wurde. Fraglich ist aber, ob die Gerichtsmedizin heute schon die Frage beantworten kann, wann und wie die Frau ums Leben gekommen ist.

Mehr zum Thema

Die 84-Jährige hatte allein in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße gelebt. Am Dienstagmorgen fand die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die Frau tot auf. Die Wohnung war durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen wurde, hat die Polizei noch nicht ermittelt.