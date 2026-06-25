Mord in Bayern: Ein cold Case wird wieder heiß

So etwas gibt es auch nicht alle Tage. Mehr als 47 Jahre nach der Tat hat das Landgericht im bayerischen Schweinfurt einen Fall zu den Akten gelegt, und das Urteil gesprochen. Ein 71-jähriger, ehemaliger US-Soldat ist im vergangenen Sommer wegen Mordes an der seinerzeit 18-jährigen Cornelia H. verurteilt worden. Ein so genannter cold Case (übersetzt: kalter Fall) schien sein Ende gefunden zu haben. Doch nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gekippt, das Geschehen aus dem April 1978 muss neu verhandelt werden, dieses mal vor dem Landgericht in Würzburg. Alles ist wieder offen.

Die Leiche wurde morgens um 5 gefunden Man schrieb den 20. April 1978, als die Leiche von Cornelia H. gefunden wurde. Morgens um 5 Uhr, von einem Mann auf dem Weg zur Arbeit. Übersäht mit zahlreichen Messerstichen lag der leblose Körper auf einem Feld, nahe einer Straße bei Schweinfurt. Schnell geriet der damalige US-Soldat in Verdacht. Reifenspuren seines Autos wurden am Tatort gefunden, Zeugen wollen einen Wagen mit grünem Kennzeichen gesehen haben. Nummernschilder mit schwarzer Schrift auf grünem Grund waren damals Kennzeichen für die Privatfahrzeuge der US-Streitkräfte, ebenso das für deutsche Verhältnisse ungewöhnliche Format von sechs mal zwölf Zoll. Doch diese Hinweise reichten nicht als Beweis.

Auch Aktenzeichen XY sucht regelmäßig Mörder, deren Tat schon lange zurück liegt. Foto: dpa

Experten schätzen, dass es in Deutschland rund 3000 ungeklärte Mordfälle gibt. Diese werden immer wieder von speziellen Ermittlern aufgenommen, wenn sich entsprechende Ansatzpunkte ergeben. In den allermeisten Fällen ist das eine DNA-Spur. Die konnte zwar schon vor Jahrzehnten in Form von Haaren, Speichel oder Blut sicher gestellt, aber mit der damaligen Technik nicht ordentlich analysiert werden. So auch in diesem Fall. Der US-Bürger konnte zurück in seine Heimat und dort bleiben, bis er vor einigen Jahren an die deutsche Justiz ausgeliefert wurde. Entscheidend für das Urteil waren letztlich DNA-Spuren des Mannes, die auf dem Rock und den Kniestrümpfen der Studentin gefunden worden waren. Dazu kamen Aussagen der Ex-Frau sowie eines ehemaligen Freundes des Verdächtigen, denen gegenüber er die Tat vor vielen Jahren gestanden haben soll.

Der Mann habe Cornelia H. ermordet, weil diese damit gedroht habe, seiner damaligen Ehefrau von der Beziehung zu dem US-Soldaten und einer angeblichen Schwangerschaft zu erzählen, so die Anklage. Das Landgericht in Schweinfurt folgte dieser Darstellung. Die Verteidiger und der Angeklagte selbst hatten stets auf unschuldig plädiert. Die DNA hätte auch auf die Kleidung des Opfers kommen können, als der Mann die junge Frau als Anhalterin mitgenommen habe. Außerdem gebe es kein Tatwerkzeug, so die Argumentation.

Der BGH bewertet nicht die Begründung

Dass der Bundesgerichtshof nun, fast ein halbes Jahrhundert nach der Tat, die Verurteilung aufgehoben hat, hat allerdings nichts mit der inhaltlichen Bewertung der Angelegenheit zu tun. Doch die Vorsitzende des Schweinfurter Schwurgerichts, Claudia Guba, hatte 2024 bei der Generalstaatsanwaltschaft gearbeitet, als diese im US-Bundesstaat Nebraska das – letztlich erfolgreiche – Auslieferungsverfahren des ehemaligen Soldaten betrieben hatte. Die Strafprozessordnung ist in diesem Fall allerdings klar: Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, wenn er in der Sache als Beamter der Staatsanwaltschaft, als Polizeibeamter, als Anwalt des Verletzten oder als Verteidiger tätig gewesen ist.

Die Würzburger Richter müssen nun die Angelegenheit komplett neu verhandeln. Sie können den Kollegen aus Schweinfurt folgen und auf Mord befinden, müssen das aber nicht. Der cold Case ist mit einem Mal wieder heiß. Offen bleibt die Frage, warum die Richterin aus Unterfranken nicht selbst darauf gekommen ist, dass sie an diesem Fall gesetzlich von der Mitwirkung ausgeschlossen ist. Statistiken darüber, welcher Revisionsgrund der häufigste ist, gibt es nicht. Dass dieser aber zu den seltensten gehört, darüber besteht unter Experten Einigkeit. Die Antwort bleibt offen: Diese Art von Auskünften „können nicht erteilt werden“, heißt es vom Schweinfurter Landgericht auf Anfrage.