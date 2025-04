Mord im Nobel-Restaurant: Messer: So wird der neue Wien-Tatort mit Bibi und Moritz

"Messer": So wird der neue Wien-"Tatort" mit Bibi und Moritz

1 "Tatort: Wien": Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer in ihren Paraderollen als Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner. Foto: ARD Degeto Film/ORF/Hubert Mican

Bibi Fellner und Moritz Eisner alias Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer müssen im neuen Wiener "Tatort: Messer" den Mord am Chef eines Spitzen-Restaurants aufklären - und kommen dabei an ihre privaten Grenzen.











Am kommenden Sonntag, dem 13. April ab 20:15 Uhr im Ersten, übernehmen Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 66) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 64) die Ermittlungen im Tötungsdelikt am Chef eines Gourmet-Restaurants. Doch ihre Arbeit wird auch von ihren eigenen privaten Problemen überschattet. Vor allem Bibi hadert mit ihrem Job in der Mordkommission. Moritz scheint dafür nicht der richtige Gesprächspartner zu sein - trotz ihrer Nähe...