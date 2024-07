Mord auf Daimler-Werksgelände in Sindelfingen: Revision gegen Mordurteil verworfen

Mord auf Daimler-Werksgelände in Sindelfingen

1 Alarm im Daimler-Werk: Vergangenen Mai starben dort zwei Männer bei einer Schießerei. Foto: SDMG

Das Urteil gegen einen Mann, der auf dem Daimler-Werksgelände zwei Kollegen erschoss, ist rechtskräftig. Es bleibt bei der Entscheidung des Landgerichts. Diese hat für ihn eine besonders weitreichende Konsequenz.











Die Bemühungen des Anwalts haben im Fall eines verurteilten Mannes, der zwei Kollegen erschossen hatte, nicht zum Erfolg geführt. Er hatte für seinen Mandanten Revision beantragt – in der Hoffnung, dass das Verfahren neu aufgerollt werden müsste. Nun steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe fest: Die Revision wurde verworfen. Der 1. Strafsenat des BGH habe keine Rechtsfehler gefunden, die sich nachteilig für den Verurteilten ausgewirkt hätten, als er das Urteil prüfte, teilt der BGH am Montag mit.