Mord an Rouven Laur in Mannheim: Prozessbeginn: Gewerkschaftschef hofft auf Höchststrafe

Mord an Rouven Laur in Mannheim

1 In Mannheim wird der Polizist Rouven Laur bei einem Einsatz von einem mutmaßlichen Islamisten getötet. Der Prozess beginnt am Donnerstag. Foto: red/Dürr

Das Staatsschutzverfahren gegen den mutmaßlichen Polizistenmörder von Mannheim beginnt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Für die Polizei kommt zur emotionalen Belastung auch die Enttäuschung über die Politik hinzu.











Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen wird von Donnerstag an gegen einen 26-jährigen Mann verhandelt, der im Mai 2024 den Polizisten Rouven Laur ermordet haben soll. Die Verhandlung wird im Hochsicherheitsbereich des Oberlandesgerichts Stuttgart (OLG) in Stammheim laufen, direkt neben der Stuttgarter Justizvollzugsanstalt. Denn es handelt sich um keinen „normalen“ Mordprozess. Das Verfahren gegen den 26-Jährigen, der aus Afghanistan stammt, ist ein Staatsschutzverfahren. Er wird als „mutmaßlicher Islamist“ bezeichnet. Die Generalbundesanwaltschaft hatte den Fall aufgrund der besonderen Bedeutung übernommen, bereits kurz nach der Tat. Es soll geklärt werden, ob sich der 26-jährige Sulaiman A. in Deutschland radikalisiert habe. Er soll laut der Anklage Sympathien für die im Ausland aktive terroristische Vereinigung „Islamische Staat“ haben. Er soll jedoch noch nicht eindeutig dem IS zugerechnet werden und ist auch nicht als Terrorist angeklagt.