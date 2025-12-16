Donald Trump macht für den Mord an Rob Reiner und dessen Frau Michele ein „Trump-Wahnsyndrom“ des Regisseurs verantwortlich.
Empörung mischt sich mit dem Schock über den Tod des beliebten Power-Paars von Hollywood. Während Angehörige, Freunde, Nachbarn und Fans versuchen, die unbegreifliche Bluttat zu verstehen, verhöhnt Donald Trump die Opfer. Nur Stunden nach Bekanntwerden der Morde verschickte der Präsident auf seinem hauseigenen Netz eine Botschaft, die selbst für seine Verhältnisse einen neuen Tiefpunkt markiert. Reiner sei gestorben „angeblich aufgrund der Wut, die er bei anderen durch seine massive, unnachgiebige und unheilbare Erkrankung an einer geistig lähmenden Krankheit namens Trump-Wahnsyndrom ausgelöst hat“. Reiners angebliche „rasende Besessenheit“ und „offensichtliche Paranoia“ stünden im Kontrast zu den Leistungen seiner Regierung.