Im Mai 2010 wird Maria Bögerl entführt, die Frau des Sparkassenchefs in Heidenheim. Drei Wochen später findet ein Spaziergänger ihre Leiche. Der Täter fehlt bis heute. Das könnte auch an Fehlern der Polizei liegen.









Heidenheim - Elf Jahre nach dem Tod von Maria Bögerl will niemand mehr darüber reden. Der ehemalige Chef der Sonderkommission nicht. Die Ermittler der Ulmer Polizei nicht, die bis heute versuchen, herauszufinden, wer der Mörder der 54-jährigen Frau war. Auch der damals amtierende Heidenheimer Bürgermeister, der sich kürzlich in den Ruhestand verabschiedet hat, steht für kein Gespräch zur Verfügung. Und die Menschen, die in Heidenheim leben, betonen alle, dass dieser Fall unfassbar traurig sei, aber auch sie nur wenig dazu sagen könnten.