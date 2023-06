8 Die alte Kreidler von Markus Siber hat für die Tour eigens eine neue Lackierung bekommen. Foto: avanti

Markus Siber aus Steinheim-Höpfigheim nimmt mit seiner alten Kreidler am Moped-Rodeo Balkan teil. Die rund 1000 Kilometer weite Fahrt bietet allerlei Abenteuer, zudem werden Spenden fürs Ahrtal gesammelt.









Urlaub in Kroatien – das machen dieser Tage viele Menschen. Markus Siber aus dem Steinheimer Teilort Höpfigheim ist auch dort. Mit Urlaub am Strand und Faulenzen am Meer hat das Ganze aber nichts zu tun. Mit einer alten Kreidler ist der 40-Jährige acht Tage von Österreich über die Alpen, durch Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien unterwegs. 1000 Kilometer mit zwei PS unterm Sattel und maximal Tempo 40. Markus Siber und sein Kumpel Markus Unger, der auf einem alten Aprilia-Roller unterwegs ist, nehmen am Moped-Rodeo Balkan teil – und nutzen die Tour für einen guten Zweck.