Im "Tatort: Wenn man nur einen retten könnte" entdecken Moormann und Selb, was es bedeutet, in der heutigen Welt eine Studentin zu sein: fragwürdige WGs, Leistungsdruck, Partys und Drogen. Lohnt sich der neue Fall aus Bremen?
Eine tote Studentin, eine dubiose WG, ein Nachtclub, Leistungsdruck und eine kaputte Familie. Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36) und Linda Selb (Luise Wolfram, 38) bekommen es im neuen "Tatort: Wenn man nur einen retten könnte" (25. Januar um 20:15 Uhr im Ersten) mit allerlei Baustellen zu tun. Oder besser gesagt: Nur Moormann, denn Kollegin Selb wird schon in den ersten Minuten des neuen Bremen-Falls außer Gefecht gesetzt. Stattdessen hilft Patrice Schipper (Tijan Njie, 34) vom Kriminaldauerdienst aus - und verdreht Moormann fast den Kopf.