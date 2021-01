1 Schule am Computer – in Baden-Württemberg soll das über die Lernplattform Moodle laufen. Foto: dpa/Marijan Murat

Um 8 Uhr saßen viele Schüler in Baden-Württemberg erwartungsvoll vor dem Computer oder dem Tablet. Doch vielerorts wollte die Lernplattform Moodle nicht in Gang kommen.

Stuttgart - Der Schulstart nach dem Weihnachtsferien sollte für viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg zu Hause am Computer beginnen – doch bei vielen sorgte offenbar die Lernplattform Moodle für Probleme.

Zahlreiche frustrierte Eltern, Schüler und Lehrer klagten im Kurznachrichtendienst Twitter ihr Leid: So saßen sie Punkt 8 Uhr zwar vor dem Rechner oder dem Tablet, aber bei vielen war die Lernplattform nur schlecht oder gar nicht zu erreichen. Wenn man sich einloggen konnte, setzten häufig Ton und Bild immer wieder aus.

Unsere Zeitung hat das baden-württembergische Kultusministerium am Morgen um eine Stellungnahme gebeten, eine Antwort steht noch aus.

Moodle ist ein Lernmanagementsystem, über das Schüler und Lehrer online miteinander in Kontakt treten. Darin können Lerngruppen eingerichtet und Aufgaben verteilt und dann bearbeitet zurückgegeben werden. Schüler und Lehrer können in Foren miteinander diskutieren und Informationen austauschen. Zudem gibt es eine Art Chatfunktion.

DDos-Angriffe auf einen Server

Beim Wissenschaftsnetz des Landes „BelWü“ heißt es über den Status von Moodle: „Nur rund 1% der Zugriffe sind im Moment langsam (länger als 5 Sekunden), oder werfen eine Fehlermeldung. Diese konzentrieren sich auf einzelne Server. Einer der Server bekommt DDoS-Angriffe ab und ist deshalb überlastet. Bei weiteren Servern gibt es aktuell Softwareprobleme, die die Performance der Server einschränken. Wir arbeiten im Moment daran, die Probleme einzugrenzen und zu lösen.“ Bei DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) werden Server mit einer Flut sinnloser Anfragen in die Knie gezwungen.

Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz hatte die Lernplattform zum Schulstart vergangene Woche ebenfalls mit massiven Problemen zu kämpfen: Das rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums hatte als Ursache auch Hacker-Angriffe von außen genannt.

Fernunterricht in fast allen Schulen

Für fast alle Schulen im Land begann das Jahr am Montag mit verpflichtendem Fernunterricht, weil die Corona-Infektionszahlen weiterhin zu hoch sind. Deshalb haben sich Bund und Länder in ihren jüngsten Beratungen darauf geeinigt, frühestens Ende Januar wieder in den flächendeckenden Präsenzunterricht für alle Schularten einzusteigen.

Baden-Württemberg will in einem Fall aber einen Sonderweg gehen und seinen Spielraum nutzen: Falls die Infektionszahlen es zulassen, sollen Kita-Kinder, Grundschüler und die Abschlussklassen ab 18. Januar wieder vor Ort betreut beziehungsweise unterrichtet werden. Eine Entscheidung will die Landesregierung am Donnerstag treffen. Die meisten anderen Bundesländer lassen Schulen wie vereinbart generell geschlossen.

Für Schüler der Klassen 1 bis 7 wird eine Notbetreuung angeboten - allerdings nur für Kinder, „deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind“, wie das Kultusministerium festlegt. Eltern müssen nachweisen, „dass beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben“.