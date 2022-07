6 Wer keine Demo anmelden will, tarnt sich als Spaziergänger. Foto: Simon Granville

Gegner von Coronamaßnahmen haben auch in Ludwigsburg den Spaziergang für sich entdeckt – allerdings nur an Montagen. Die Reaktionen der Passanten sind gemischt.















Link kopiert

Ludwigsburg - Montag, kurz vor 18 Uhr: Auf dem Ludwigsburger Marktplatz verteilen sich zahlreiche Menschen. Teils in kleineren, teils in größeren Gruppen. Senioren sind darunter, Familien mit kleinen Kindern an der Hand und im Kinderwagen, junge Leute, ein paar Hunde. Vereinzelt haben die Menschen Kerzen oder kleine batteriebetriebene Leuchten mit dabei. Und nur eine Handvoll der – nach Schätzungen der Polizei etwa 800 – Versammelten trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung. Auch ein Mann mit einem starken Husten hält dies offenbar nicht für nötig. Die anwesenden Erwachsenen zählen zu den Gegnern der Maßnahmen zum Schutz vor Corona.

Als Spaziergang getarnte Demonstration

Das Polizeiaufgebot ist groß; an allen Ecken des Marktplatzes sitzen Beamte in ihren Fahrzeugen. Nachdem das Läuten der Stadtkirche verklungen ist, ertönt aus einem davon eine Durchsage. Die Versammelten werden darum gebeten, sich bei ihrem folgenden Weg durch die Innenstadt an die Gehwege zu halten, Masken zu tragen und Abstände einzuhalten. Außerdem wird ein Verantwortlicher gebeten, sich beim Einsatzleiter der Polizei zu melden. Vereinzelt sind Unmutsbekundungen zu hören, ebenso vereinzelt auch kurzer Beifall. Dann setzen sich die Menschen in Bewegung zu ihrer als Spaziergang getarnten Demonstration.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Sind „Spaziergänge“ durch die Versammlungsfreiheit geschützt?

Vom Marktplatz geht es die Wilhelmstraße entlang, wo verärgerte Autofahrer hupen, weil die Polizei an der Volksbank die Straße abgeriegelt hat. Auch Busse und ein Liefer-Lkw stehen im Stau. Polizeifahrzeuge halten auch an anderen Stellen, an denen Straßen überquert werden müssen, den Weg für die Demonstranten frei. Am Arsenalplatz vorbei geht es in die Myliusstraße, über den Busbahnhof in die Leonberger Straße, die Solitudestraße entlang bis zur Mathildenstraße, von dort in die Seestraße bis zur Wilhelmstraße, dann in die Schlossstraße, am Marstall-Center vorbei und zurück zum Marktplatz. Gut eine Stunde dauert der friedliche Spaziergang. Die Gespräche drehen sich teilweise um Corona, teilweise um ganz andere Dinge. Am Marstallcenter möchte ein Mann einen anderen coronagerecht mit der Faust begrüßen, doch der schüttelt den Kopf: „Keine Faust, nur so“, sagt er und umarmt sein Gegenüber. Eine Maske tragen beide nicht.

Die Polizei setzt auf Ignorieren

Die Reaktionen der Passanten sind gemischt. Ein Mann fragt einen Polizisten, warum man solch ein Aufhebens mache wegen „der paar Promille, die gegen die Coronamaßnahmen sind“; eine Frau findet, man müsse sich an die Regeln halten; am Arsenalplatz dagegen ruft ein entgegenkommender Autofahrer laut aus dem Fenster: „Gut, weiter so!“ Zum Marktplatz zurück findet nur ein kleiner Teil der Demonstranten. Am Marktbrunnen ertönen aus einem Lautsprecher in Endlosschleife mit monotonen Stimmen vorgetragene Aussagen wie: „Steckt euch die Masken in den A . . .“. Dasselbe wird für „eure Pandemie“, „eure politische Korrektheit“, „die Quarantäne“ oder „eure Pseudo-Impfung“ angeregt. Manche der noch anwesenden Leute finden das offenbar furchtbar komisch. Die Polizei ignoriert es.