Stuttgart Sitzplätze in S-Bahn mit Nähnadeln präpariert

Bislang unbekannte Täter haben drei Sitzplätze in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg mit insgesamt drei Nähnadeln präpariert. Zwei Reisende verletzten sich an den Nadeln. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.