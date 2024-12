Montag und Dienstag in Region Stuttgart: Mehrere Fälle von Exhibitionismus und Belästigung in Zug und S-Bahnen

In S-Bahnen im Raum Stuttgart und einem Zug in der Region ist es am Montag und Dienstag zu zwei Fällen von Exhibitionismus gekommen. Zudem wurde eine 21-Jährige in einer S-Bahn belästigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zu mehreren Fällen von Exhibitionismus und sexueller Belästigung ist es am Montag und Dienstag in S-Bahnen im Raum Stuttgart und einem Zug in der Region gekommen. Die Polizei sucht in allen drei Fällen nach Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Noch ist unklar, ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht.

Ein erster Fall von Exhibitionismus ereignete sich laut Polizei am Montagabend in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgart. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 17-jährige Reisende gegen 18 Uhr von Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) nach Freiberg, als sie einen unbekannten Mann dabei beobachtete, wie er seine Hose öffnete und sein Geschlechtsteil berührte. Die 17-Jährige suchte sich daraufhin einen anderen Platz und verließ die S-Bahn am Bahnhof Ludwigsburg. Anschließend erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Exhibitionist in S4 – Zeugen im Kreis Ludwigsburg gesucht

Wo der Tatverdächtige aus der Bahn ausstieg, ist laut Angaben der Polizei bislang noch nicht bekannt. Die Geschädigte beschreibt ihn als 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Dreitagebart und dunklen Haaren. Er soll zur Tatzeit ein rosa-rotes Oberteil und eine dunkle Winterjacke sowie eine dunkle Jogginghose getragen haben. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter werden unter der Rufnummer 0711/870350 entgegengenommen.

Weiterer Fall vom Exhibitionismus am Dienstag

Am Dienstag, 17. Dezember, kam es laut Polizei zu zwei weiteren Fällen von Belästigung – sowohl am Dienstagmorgen in einer Regionalbahn in Richtung Tübingen als auch am Dienstagnachmittag in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Böblingen.

Ein bislang Unbekannter soll laut Polizei gegen fünf Uhr am Dienstagmorgen exhibitionistische Handlungen in einer Regionalbahn in Richtung Tübingen kurz vor dem Halt in Reutlingen durchgeführt haben. Wie die Polizei mitteilt, informierte eine ebenfalls noch unbekannte Reisende daraufhin den Bahnfahrer über den Vorfall, der kurze Zeit später die Bundespolizei verständigte. Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen als älteren, grauhaarigen Mann.

Reisende aus Regionalbahn als Zeugin gesucht

Die Bundespolizei sucht auch in diesem Fall Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere die unbekannte Reisende wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden.

Am selben Tag gegen Nachmittag wurde der Polizei ein zweiter Fall von sexueller Belästigung in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Böblingen gemeldet. Laut Angaben der Polizei stieg der Unbekannte gegen 14:45 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Feuersee in die Bahn ein und setzte sich gegenüber einer 21-jährigen Reisenden.

Die 21-Jährige war an der Haltestelle Stuttgart-Feuersee in die S1 zugestiegen.

Während der Fahrt soll der Tatverdächtige die Reisende zunächst beobachtet und anschließend angesprochen haben. Daraufhin streichelte er laut Angaben der Polizei ihre Wange und ihr Knie, und versuchte sie kurz vor dem Halt in Böblingen zu küssen.

Polizei sucht Zeugen zum Vorfall in S1 in Richtung Böblingen

Die 21-Jährige stieg beim Halt der Bahn in Böblingen aus und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sucht nun mit einer Personenbeschreibung nach dem Unbekannten und beschreibt ihn wie folgt: Der Mann war etwa 75 Jahre alt, 1,76 Meter groß, hatte wenige Haare und trug einen Dreitagebart. Zur Tatzeit war er offenbar mit einer schwarzen Jacke, einem Hemd unter der Jacke, sowie einer dunklen Hose bekleidet. Auffällig soll seine dicke Nase, sowie eine Warze am Hals gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter nimmt die zuständige Bundespolizei unter der Rufnummer 0711/870350 entgegen.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den Taten?

Auf die Frage hin, ob eine Verbindung zwischen den drei Fällen besteht, machte die Bundespolizei bislang keine Angaben. „Die Ermittlungen laufen noch“, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Aufgrund der unterschiedlichen Täterbeschreibungen in allen drei Fällen könne jedoch eher davon abgesehen werden.