Die südkoreanische K-Pop-Gruppe M.O.N.T wird am 17. März 2025 ein öffentliches Fansign-Event in Köln veranstalten. Die Veranstaltung findet von 17 bis 19 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung in der Neumarkt Galerie statt. Fans haben die Möglichkeit, die Mitglieder der Gruppe persönlich zu treffen und Alben signieren zu lassen.

Die K-Pop-Band ist in Kürze auf Europa-Tour. Unter dem Titel „On My Way To You“ spielt die Band zwischen dem 15. und 30. März Konzerte in Paris, Köln, Kopenhagen, Malmö, Krakau und Warschau.

Teilnahme an Albumkauf geknüpft

Die Teilnahme an dem Fansign-Event ist an den Kauf des aktuellen Albums „Somewhere Out There“, dem fünften Mini-Album von M.O.N.T, gebunden. Fans, die das Album in einer der beiden Versionen – Photobook oder Digipack – erwerben, erhalten die Chance, einen der limitierten Plätze für die Signierstunde zu gewinnen. Der Verkauf erfolgt sowohl online als auch vor Ort.

Im Zeitraum vom 5. bis 11. März 2025 können Alben über den Onlineshop des Veranstalters bestellt werden. Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen Name (wie auf dem Ausweis angegeben), Geburtsdatum, Bestellnummer und eine Telefonnummer per Mail an den Veranstalter gesendet werden. Am Ende werden 15 Personen für das Fansign ausgelost.

Zusätzlich gibt es vom 14. bis 17. März 2025 einen Offline-Verkauf im Laden „K Idol“ in Köln, bei dem weitere fünf Plätze vergeben werden.

Bekanntgabe der Gewinner

Die Namen der Online-Gewinner werden am 12. März bekannt gegeben, die Gewinner der Offline-Aktion am 17. März. Die Bekanntgabe erfolgt über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Veranstalters. Zur Teilnahme am Event ist ein Ausweisdokument erforderlich, das mit den beim Kauf angegebenen Daten übereinstimmen muss.

Strenge Regeln für das Event

Für das Fansign-Event gelten klare Regeln. Signaturen werden ausschließlich auf den Alben angebracht. Andere Gegenstände wie Fotokarten oder persönliche Fanartikel dürfen nicht signiert werden. Teilnehmer sollten vorab eine Notiz vorbereiten, auf der der gewünschte Name für die Signatur vermerkt ist. Spitz- und Kosenamen sind erlaubt, wenn sie nicht unangebracht sind. Auch einfache Fragen an die Mitglieder sind erlaubt – jedoch maximal zwei pro Mitglied und in angemessener Form.

Das Mitbringen von Geschenken ist nicht gestattet. Fanbriefe können abgegeben werden, werden jedoch nicht direkt überreicht.

Fotografieren mit Blitzlicht, Livestreams oder Videoaufnahmen während des Events sind ausdrücklich untersagt. Verstöße gegen diese oder andere Verhaltensregeln können zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung führen.

Die Veranstalter behalten sich zudem vor, die Teilnahmebedingungen oder Abläufe kurzfristig zu ändern. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, sollte sich vorab mit den Regeln auf der Seite des Veranstalters vertraut machen.